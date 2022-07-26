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Осимхен заявил, что не собирается уходить из «Наполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что не собирается уходить из команды.

«У меня были сложные моменты, но «Наполи» всегда меня поддерживал. Это одна из причин, по которым я сейчас в клубе. Я всегда играю ради команды, а не ради себя. Наверное, я заслужил этот шум и хорошие слова о себе, но я считаю, что все еще могу стать сильнее.
Я счастлив в «Наполи», Неаполь — прекрасный город, для меня честь выступать на стадионе, названном в честь Диего Марадоны. Я очень уважаю свой клуб. Слухи о моем уходе — это просто слухи. Я прекрасно себя чувствую. Я говорил с президентом, он рассказал о планах по развитию клуба. Мне понравилось то, что он сказал. Я доволен, что нахожусь сейчас там, где нахожусь», — приводит Corriere dello Sport слова Осимхена.

Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуются «Арсенал», «Ньюкасл» и «Атлетико».

В прошлом сезоне 23-летний нигериец забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 65 миллионов евро.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/napoli/2022/07/25-95058252/osimhen_esclusivo_questo_napoli_vi_sorprender
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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