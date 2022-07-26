Осимхен заявил, что не собирается уходить из «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что не собирается уходить из команды.

«У меня были сложные моменты, но «Наполи» всегда меня поддерживал. Это одна из причин, по которым я сейчас в клубе. Я всегда играю ради команды, а не ради себя. Наверное, я заслужил этот шум и хорошие слова о себе, но я считаю, что все еще могу стать сильнее.

Я счастлив в «Наполи», Неаполь — прекрасный город, для меня честь выступать на стадионе, названном в честь Диего Марадоны. Я очень уважаю свой клуб. Слухи о моем уходе — это просто слухи. Я прекрасно себя чувствую. Я говорил с президентом, он рассказал о планах по развитию клуба. Мне понравилось то, что он сказал. Я доволен, что нахожусь сейчас там, где нахожусь», — приводит Corriere dello Sport слова Осимхена.

Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуются «Арсенал», «Ньюкасл» и «Атлетико».

В прошлом сезоне 23-летний нигериец забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 65 миллионов евро.