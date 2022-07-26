Джеко отклонил три предложения о переходе. Он хочет остаться в «Интере»

Форвард «Интера» Эдин Джеко не намерен покидать клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 36-летний босниец получил три предложения от других клубов, однако сам форвард хочет остаться в миланском клубе.

В минувшем сезоне Джеко провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.