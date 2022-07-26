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Сегодня, 02:45

Джеко отклонил три предложения о переходе. Он хочет остаться в «Интере»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Интера» Эдин Джеко не намерен покидать клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 36-летний босниец получил три предложения от других клубов, однако сам форвард хочет остаться в миланском клубе.

В минувшем сезоне Джеко провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
серия А
0
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