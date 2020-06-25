Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери остался доволен игрой своей команды в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Ромы», несмотря на поражение. Также он отметил игру форварда римлян Эдина Джеко.

— С таким нападающим, как Джеко, мы должны были быть немного более внимательны, — цитирует Sky Sport Italia Раньери. — У нас было много шансов, и мы должны были быть более точными, хотя, по крайней мере, сыграли значительно лучше, чем несколько дней назад против «Интера». Команда в хорошей форме, она работает усердно, нам просто нужно быть немного более решительными.

Первый гол «Ромы» получился превосходным, Лоренцо Пеллегрини сделал отличный пас, а затем последовало потрясающее завершение. Второй гол был гораздо более предсказуемым и мог быть предотвращен. Чтобы добиться успеха, понадобится такой великий чемпион, как Джеко.