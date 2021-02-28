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Пирло: «Просил Роналду и Алекса Сандро поговорить с молодыми игроками «Ювентуса», но этого было недостаточно»

02:15
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).

«Мы разочарованы. Знали, что будет сложно и будет серьезная борьба. Нам удалось повести в счете, это было самым сложным, но лидерство удержать не удалось. Нам не хватало многих опытных футболистов, а молодежь не поняла, в какую сторону движется матч. Я просил Роналду и Алекса Сандро поговорить с ними и сделать так, чтобы их услышали, но этого было недостаточно», — приводит слова Пирло Football Italia.

«Юве» в таблице серии A идет на третьем месте с 46 очками, «Верона» занимает девятую строчку.

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