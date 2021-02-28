Пирло: «Просил Роналду и Алекса Сандро поговорить с молодыми игроками «Ювентуса», но этого было недостаточно»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).
«Мы разочарованы. Знали, что будет сложно и будет серьезная борьба. Нам удалось повести в счете, это было самым сложным, но лидерство удержать не удалось. Нам не хватало многих опытных футболистов, а молодежь не поняла, в какую сторону движется матч. Я просил Роналду и Алекса Сандро поговорить с ними и сделать так, чтобы их услышали, но этого было недостаточно», — приводит слова Пирло Football Italia.
«Юве» в таблице серии A идет на третьем месте с 46 очками, «Верона» занимает девятую строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю