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Пирло рассказал о кадровой ситуации в «Ювентусе» перед матчем с «Интером»

17:58
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло перед матчем против «Интера» в 18-м туре чемпионата Италии рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Маккенни готов не на 100 процентов, но довольно неплохо, — цитирует Пирло официальный Twitter «Юве». —  Посмотрим, как мы сможем его использовать завтра. Рэмси в порядке, у него не будет проблем с тем, чтобы сыграть. Мората тоже в порядке. Мы хотели бы избежать необходимости использовать его в среду в кубковом матче, когда мы сыграли 180 минут, но он восстановился и готов».

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 17 января. Начало в 22.45 по московскому времени.

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