Маркизио надеется, что Роналду останется в «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о перспективах нападающего Криштиану Роналду остаться в команде.

«Все зависит от клуба. Я надеюсь, что Роналду останется. Для этого ему нужны правильное поведение и желание побеждать, которое обычно у него есть.

То же самое касается и любого другого игрока. Не так легко находить в себе прежнюю энергию, когда ты уже столько лет в футболе», – цитирует Маркизио Football Italia.

Ранее появилась информация о том, что итальянский клуб может продать нападающего летом, чтобы решить финансовые проблемы.

В сезоне 2020/2021 Роналду сыграл за «Ювентус» 24 матча в Серии А, забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.