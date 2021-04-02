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Маркизио надеется, что Роналду останется в «Ювентусе»

20:32
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о перспективах нападающего Криштиану Роналду остаться в команде.

«Все зависит от клуба. Я надеюсь, что Роналду останется. Для этого ему нужны правильное поведение и желание побеждать, которое обычно у него есть.

То же самое касается и любого другого игрока. Не так легко находить в себе прежнюю энергию, когда ты уже столько лет в футболе», – цитирует Маркизио Football Italia.

Ранее появилась информация о том, что итальянский клуб может продать нападающего летом, чтобы решить финансовые проблемы.

В сезоне 2020/2021 Роналду сыграл за «Ювентус» 24 матча в Серии А, забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168601/marchisio-reveals-who-juventus-must-sell

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