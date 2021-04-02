Маркизио надеется, что Роналду останется в «Ювентусе»
Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о перспективах нападающего Криштиану Роналду остаться в команде.
«Все зависит от клуба. Я надеюсь, что Роналду останется. Для этого ему нужны правильное поведение и желание побеждать, которое обычно у него есть.
То же самое касается и любого другого игрока. Не так легко находить в себе прежнюю энергию, когда ты уже столько лет в футболе», – цитирует Маркизио Football Italia.
Ранее появилась информация о том, что итальянский клуб может продать нападающего летом, чтобы решить финансовые проблемы.
В сезоне 2020/2021 Роналду сыграл за «Ювентус» 24 матча в Серии А, забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168601/marchisio-reveals-who-juventus-must-sell
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