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Пирло может быть уволен из «Ювентуса» в случае неудачи в играх с «Торино» и «Наполи»

12:05
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может лишиться своего поста уже после матча серии А с «Наполи», который пройдет в среду, 7 апреля. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, матчи с «Торино» (3 апреля) и «Наполи» будут решающими для наставника «Старой сеньоры». В случае неудачи в этих встречах бывший полузащитник сборной Италии будет отправлен в отставку.

Туринцы выбыли из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а также расположились на третьем месте в чемпионате Италии. «Ювентус» под руководством Пирло набрал 55 очков в 27 матчах серии А. Отрыв от лидирующего «Интера» — 10 очков.

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