Пирло рассказал о цели на посту главного тренера «Сампдории»

Новый главный тренер «Сампдории» Андреа Пирло верит, что сможет быстро вернуть команду в высшую лигу итальянского футбола.

«Горд тем, что мне доверили это. Мы все хотим начать все с чистого листа и поскорее вернуться в серию А. Прошу болельщиков поддерживать нас. А мы отплатим стопроцентной выкладкой на поле, — цитирует Пирло ITASportPress.

Новый сезон чемпионата Италии начнется двадцатого августа.