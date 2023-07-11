Пиоли оценил будущее в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что не сомневается в своем будущем в клубе, который возглавил осенью 2019 года.

«Я всегда чувствовал себя в центре этого проекта, потому что всегда участвовал в выборе стратегических решений, строении команды», — цитирует Пиоли ITASportPress.

Серия А стартует двадцатого августа. В прошлом сезоне «Милан» занял четвертое место, в предыдущем же стал чемпионом.