Пиоли оценил будущее в «Милане»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что не сомневается в своем будущем в клубе, который возглавил осенью 2019 года.
«Я всегда чувствовал себя в центре этого проекта, потому что всегда участвовал в выборе стратегических решений, строении команды», — цитирует Пиоли ITASportPress.
Серия А стартует двадцатого августа. В прошлом сезоне «Милан» занял четвертое место, в предыдущем же стал чемпионом.
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2
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3
|Интер
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|0
|0-0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Аталанта
|0
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|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
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|0-0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0-0
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9
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
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|0
|0
|0-0
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11
|Монца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
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|0
|0
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|0
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|20.08
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
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Болонья – Милан
|- : -
|20.08
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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