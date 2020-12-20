Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (4:0).

«Роналду совершенно справедливо рассердился на себя после промаха с пенальти, но, к счастью, у него не было много времени на переживания — он сразу получил шанс показать, насколько он любит забивать голы.

Мы не были довольны результатом матча с «Аталантой», хотя игра была хорошей. Этим вечером мы хотели вернуть потерянные очки.

Я хотел увидеть «Ювентус». Нам нужно было выиграть эту игру. Мы постепенно добиваемся того, чего хотим, не только я, но и игроки», — приводит слова Пирло Football Italia.

«Ювентус» с 27 очками расположился на третьем месте в серии А, «Парма» с 12 очками — на 15-й строчке.