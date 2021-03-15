Пирло не считает, что Роналду нужно было удалить в матче с «Кальяри»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча 27-го тура серии А с «Кальяри» (3:1) прокомментировал ситуацию со столкновением форварда команды Криштиану Роналду с голкипером соперников Алессио Краньо. Он не считает, что португальца нужно было удалить.

«Думаю, это была классическая ситуация во время игры, — цитирует специалиста Football Italia 14 марта. — Они оба смотрели на мяч и не понимали, насколько они близко друг к другу».

На 14-й минуте встречи Роналду попал ногой в подбородок вратарю соперника Алессио Краньо, и у того пошла кровь. Судья показал Роналду желтую карточку.

Ранее экс-арбитр Лука Марелли высказал мнение, что форвард заслужил красную карточку. Португальский нападающий отыграл весь матч и сделал хет-трик.