«Милан» дома проиграл «Наполи»

«Милан» уступил «Наполи» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 49-й минуте забил Маттео Политано. «Милан» с 56-ю очками остался на втором месте. У лидирующего «Интера» 65 очков. Третьим идет «Ювентус» — 65 очков и матч в запасе.

Неаполитанский клуб набрал 50 очков. Команда Дженнаро Гаттузо занимает пятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Милан» — «Наполи» — 0:1 (0:0)

Гол: Политано, 49.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Томори, Эрнандез, Далот, Габбиа, Хакан Чалханоглу (Диас, 60), Крунич (Ребич, 60), Кессье (Мейте, 67), Тонали, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 60), Леан (Хауге, 79).

«Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 75), Демме (Мариу Руй, 80), Руис, Мертенс (Осимен, 59), Инсинье, Политано (Бакайоко, 80).

Предупреждения: Максимович, 25. Ди Лоренцо, 69. Эрнандез, 87.

Удаление: Ребич, 90+2.

Судья: Паскуа (Италия).

14 марта. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».