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Сегодня, 00:54

«Милан» и «Интер» не забили голов в 1/2 финала Кубка Италии

«Милан» и «Интер» не забили голов
Евгений Козинов
Корреспондент

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Команды не забили голов.

Ответная встреча состоится 20 апреля.

В другом полуфинале Кубка Италии встречаются «Фиорентина» и «Ювентус». Матчи 2 марта и 20 апреля.

Действующим победителем турнира является «Ювентус». Туринская команда также является рекордсменом по количеству побед.

Италия. Кубок. 1/2 финала
01 мар, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Интер
Милан
Меньян Романьоли (Калюлю, 26) Эрнандес Томори Флоренци (Калабрия, 84) Беннасер Крунич (Диас, 67) Кессье Жиру Леан (Мессиас, 67) Салемакерс (Ребич, 67)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 88) де Врей Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу Барелла (Видаль, 65) Брозович Джеко (Корреа, 80) Мартинес (Санчес, 65) Перишич (Гозенс, 88)
Предупреждения
Брозович 33’, Мартинес 58’
Судьи
Мариани (Италия)

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
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