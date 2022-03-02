«Милан» и «Интер» не забили голов в 1/2 финала Кубка Италии

«Милан» и «Интер» не забили голов

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Команды не забили голов.

Ответная встреча состоится 20 апреля.

В другом полуфинале Кубка Италии встречаются «Фиорентина» и «Ювентус». Матчи 2 марта и 20 апреля.

Действующим победителем турнира является «Ювентус». Туринская команда также является рекордсменом по количеству побед.