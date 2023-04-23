Пиоли: «Мы закрыли Лигу чемпионов в хранилище, теперь переключаем внимание на чемпионат»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о предстоящих выступлениях в Лиге чемпионов. Он признался, что его не устраивает текущее положение команды в серии А.

«Мы закрыли Лигу чемпионов в хранилище, теперь переключаем внимание на чемпионат. Мы должны упорно работать, нас не устраивает текущая позиция в турнирной таблице», — цитирует Пиоли acmilanfan.ru.