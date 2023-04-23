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Сегодня, 12:25

Пиоли: «Мы закрыли Лигу чемпионов в хранилище, теперь переключаем внимание на чемпионат»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о предстоящих выступлениях в Лиге чемпионов. Он признался, что его не устраивает текущее положение команды в серии А.

«Мы закрыли Лигу чемпионов в хранилище, теперь переключаем внимание на чемпионат. Мы должны упорно работать, нас не устраивает текущая позиция в турнирной таблице», — цитирует Пиоли acmilanfan.ru.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет 9 мая. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://acmilanfan.ru/content/news/29452/
ФК Милан
Стефано Пиоли
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
11
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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21.04 21:45
Верона – Болонья
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22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 0 : 1
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 1 : 1
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 - : -
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
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Мбала Нзола

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Аталанта

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