Пиоли: «Мы закрыли Лигу чемпионов в хранилище, теперь переключаем внимание на чемпионат»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о предстоящих выступлениях в Лиге чемпионов. Он признался, что его не устраивает текущее положение команды в серии А.
«Мы закрыли Лигу чемпионов в хранилище, теперь переключаем внимание на чемпионат. Мы должны упорно работать, нас не устраивает текущая позиция в турнирной таблице», — цитирует Пиоли acmilanfan.ru.
В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет 9 мая. Начало — в 22.00 мск.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|
4
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
5
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
6
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
10
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|
11
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|3 : 0
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|0 : 1
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|1 : 1
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0
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