Главный тренер «Миланаа» Пиоли считает, что Ребичу необходимо больше игровой практики

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о форварде Анте Ребиче. Он считает, что футболисту необходимо больше игровой практики.

«Он играл меньше, потому что я больше внимания уделял другим игрокам. Он сильный, но и темпераментный: ему нужно еще немного игровой практики, но я уверен, что он будет готов», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

В этом сезоне 29-летний хорват провел 20 матчей в серии А, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.