Пиоли — о поражении от «Удинезе»: «Мы сыграли не так, как могли и хотели»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:1).

«Мы сыграли не так, как могли и хотели. Чем больше мы рвались вперед, тем меньше порядка и качества было в нашей игре. Даже в те недели, когда нам не удавалось добиться подходящего результата, мы играли хорошо. А сегодня — нет, мы действовали слишком хаотично. Результаты и игра должны вызывать беспокойство. Мы знали, что может быть непросто, поскольку «Удинезе» не позволяет найти свой ритм. Но в целом игра не соответствовала нашим стандартам. В этом мы должны найти мотивацию для движения вперед и более качественной работы во многих ситуациях.

Мы должны играть намного лучше, и недовольство болельщиков справедливо, особенно в отношении меня, потому что команда сыграла не так, как мы хотели", — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Единственный гол забил полузащитник Роберто Перейра. Он реализовал пенальти на 62-й минуте.

«Милан» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» находится на 16-й строчке с 10 баллами.