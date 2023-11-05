«Милан» дома проиграл «Удинезе» в матче серии А

«Милан» дома не смог обыграть «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

Единственный гол забил полузащитник Роберто Перейра. Он реализовал пенальти на 62-й минуте.

«Милан» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» находится на 16-й строчке с 10 баллами.