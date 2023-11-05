«Милан» дома проиграл «Удинезе» в матче серии А
«Милан» дома не смог обыграть «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».
Единственный гол забил полузащитник Роберто Перейра. Он реализовал пенальти на 62-й минуте.
«Милан» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» находится на 16-й строчке с 10 баллами.
Источник: Таблица серии А
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|28
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|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
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|11
|6
|3
|2
|24-12
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|
5
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|11
|6
|1
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|
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|
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|
10
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|
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|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
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|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
18
|Эмполи
|10
|2
|1
|7
|3-19
|7
|
19
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|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|1 : 2
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|0 : 1
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|- : -
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|- : -
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|- : -
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
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|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
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Сассуоло
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|
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Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|9
|1
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