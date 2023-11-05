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Сегодня, 16:27

Дубль Коломбо принес «Монце» победу над «Вероной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монца» на выезде обыграла «Верону» в матче 11-го тура итальянской серии А — 3:1.

Дублем за гостей отметился Лоренцо Коломбо, который принадлежит «Милану». 21-летний форвард забил на 41-й и 73-й минуте. Еще один мяч на свой счет записал Лука Кальдирола (84-я минута).

Единственный гол «Вероны» в активе Майкла Фолоруншо, он отличился на 86-й минуте.

«Монца» (16 очков) поднялась на восьмое место в серии А. «Верона» (8) осталась на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 11-й тур
05 нояб, 14:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:3
Монца
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Монца
0
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2
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3
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4
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7
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9
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10
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