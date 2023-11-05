Дубль Коломбо принес «Монце» победу над «Вероной»
«Монца» на выезде обыграла «Верону» в матче 11-го тура итальянской серии А — 3:1.
Дублем за гостей отметился Лоренцо Коломбо, который принадлежит «Милану». 21-летний форвард забил на 41-й и 73-й минуте. Еще один мяч на свой счет записал Лука Кальдирола (84-я минута).
Единственный гол «Вероны» в активе Майкла Фолоруншо, он отличился на 86-й минуте.
«Монца» (16 очков) поднялась на восьмое место в серии А. «Верона» (8) осталась на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.
Источник: Таблица серии А
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|28
|
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|1
|16-6
|23
|
3
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|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
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|
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|
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|
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|
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|10
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|3
|4
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|12
|
13
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|10
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|3
|4
|7-12
|12
|
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|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
18
|Эмполи
|10
|2
|1
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|3-19
|7
|
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|Кальяри
|10
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|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|1 : 2
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|0 : 1
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|1 : 3
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|- : -
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|- : -
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
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|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
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Оливье Жиру
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|П
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Маркус Тюрам
Интер
|5
|
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Сассуоло
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Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
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Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
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Майк Меньян
Милан
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|1
|1
|
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Федерико Баскиротто
Лечче
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