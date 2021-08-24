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Пиоли прокомментировал победу «Милана» в матче против «Сампдории»

05:57
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:0).

«Сампдория провела хорошую игру в обороне. Сдвиг Диаса ниже дало нам преимущество в центре, чтобы не отдавать им мяч. Мы становимся сильной командой с большим выбором в команде. Я объяснил свои мысли команде, потому что я тоже стал сильнее, чем два года назад», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

В следующем матче «Милан» встретится 29 августа с «Кальяри», «Сампдория» в этот же день сыграет с «Сассуоло».

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Сергей Разин все материалы автора

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