Пиоли прокомментировал победу «Милана» в матче против «Сампдории»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:0).

«Сампдория провела хорошую игру в обороне. Сдвиг Диаса ниже дало нам преимущество в центре, чтобы не отдавать им мяч. Мы становимся сильной командой с большим выбором в команде. Я объяснил свои мысли команде, потому что я тоже стал сильнее, чем два года назад», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

В следующем матче «Милан» встретится 29 августа с «Кальяри», «Сампдория» в этот же день сыграет с «Сассуоло».