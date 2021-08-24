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Мальдини: «Милану» необходимо завершить некоторые мелочи на трансферном рынке»

06:32
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

«Мы сохранили прошлогоднюю базу команды. В текущем составе не хватает пяти ключевых игроков по сравнению с прошлым годом, но при этом, как мне кажется, мы стали сильнее. Необходимо завершить некоторые мелочи на рынке, и тогда комплектование команды будет завершено.

Ибрагимович и Жиру? Нужно всегда позволять лучшим футболистам играть. Если они в порядке, почему бы им не играть вместе? У них схожая физическая структура, но разные характеристики. Ибрагимович также может выступать в качестве продвинутого плеймейкера.

Я думаю, что есть общая линия в разговоре о продлении и подписании контракта с Кессье. Мы должны действовать в соответствии с принципами устойчивости, не выходя за определенные рамки», — цитирует Мальдини Football Italia.

В первом матче серии А «Милан» обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0. Следующий матч миланцы проведут 29 августа против «Кальяри».

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Сергей Разин все материалы автора

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