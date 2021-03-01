Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Ромой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1).

«Я сказал команде, что две плохие игры не могут заставить нас потерять уверенность, которую мы строили вместе более года. Мы надеялись добиться большего за последние две недели, но тот факт, что мы этого не сделали, должен был дать нам больше мотивации. Это был матч с высоким темпом и интенсивностью против очень сильной команды, поэтому пропустить гол можно, но ребята заслужили похвалы», — приводит слова Пиоли Football Italia.

После этого матча «Милан» с 52 очками занимает второе место в серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 4 очка, «Рома» с 44 очками — на пятой строчке.