Гол Ребича принес «Милану» победу над «Ромой»

«Милан» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» со счетом 2:1.

В составе римлян отличился Жордан Верету, у миланцев забили Франк Кессье, реализовавший пенальти, и Анте Ребич.

После этого матча «Милан» с 52 очками занимает второе место в серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 4 очка, «Рома» с 44 очками — на пятой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Рома» — «Милан» — 1:2 (0:1)

Голы: Кессье, 43 — с пенальти (0:1). Верету, 50 (1:1). Ребич, 58 (1:2).

«Рома»: Пау Лопес, Фасио (Бруну Перес, 62), Спинаццола, Карсдорп, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Диавара, 79), Пеллегрини, Вильяр (Эль-Шаарави, 70), Майораль (Педро, 79).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандез, Хакан Чалханоглу (Диас, 46), Кессье, Тонали (Мейте, 83), Ибрагимович (Леан, 56), Ребич (Крунич, 67), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 83).

Предупреждения: Фасио, 41. Салемакерс, 46. Мхитарян, 80. Калабрия, 85. Пеллегрини, 89. Самуэль Кастильехо, 90+5.

Судья: Гвида (Италия).

28 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.