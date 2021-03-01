Фонсека признал проблемы «Ромы» в матчах с большими клубами

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2).

«Мы начали игру очень плохо, в основном из-за того, что мы боролись с высоким прессингом «Милана», когда играли сзади. Мы ошиблись в первые 20 минут, а это никогда не было хорошей идеей против такой команды, как «Милан». После игры легко находить оправдания. Мне не понравилось то, что произошло, но мне не нужны оправдания.

Это все сложно понять. Мы упускаем что-то против больших клубов. Мы не можем этого отрицать, это факт, что мы не побеждаем большие команды», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

После этого матча «Милан» с 52 очками занимает второе место в серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 4 очка, «Рома» с 44 очками — на пятой строчке.