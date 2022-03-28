Пиоли признан тренером месяца в серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером марта в Серии А, сообщается на сайте лиги.

Пиоли получит награду перед матчем 31-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» 4 апреля.

В марте команда выиграла три матча серии А. В турнирной таблице «Милан» занимает первое место, имея в активе 66 очков.