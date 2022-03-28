Итальянские клубы не готовы платить за Берарди 35 миллионов евро

«Сассуоло» готов продать летом полузащитника Доменико Берарди. Клуб хочет получить за 27-летнего игрока сборной Италии 35 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Основными претендентами на Берарди называются «Милан» и «Наполи». Однако оба клуба не готовы платить за футболиста более 25 миллионов.

Действующий контракт Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за клуб 26 матчей в чемпионате Италии, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.