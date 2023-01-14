Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал новый контракт полузащитника Исмаэля Беннасера.

«Это нужное нам продление контракта. Он амбициозен и в то же время скромен. Надеюсь, что вскоре у нас будут и другие новости по новым контрактам», — цитирует слова Пиоли pianetamilan.it

«Милан» продлил контракт с полузащитником Беннасером 12 января. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.