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Пиоли — о новом контракте Беннасера: «Он амбициозен и в то же время скромен»

Пиоли поделился мнением о новом контракте Беннасера
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал новый контракт полузащитника Исмаэля Беннасера.

«Это нужное нам продление контракта. Он амбициозен и в то же время скромен. Надеюсь, что вскоре у нас будут и другие новости по новым контрактам», — цитирует слова Пиоли pianetamilan.it

«Милан» продлил контракт с полузащитником Беннасером 12 января. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
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 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
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 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
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