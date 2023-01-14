Президент «Наполи» де Лаурентис поделился эмоциями от победы «Наполи» над «Ювентусом»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился эмоциями от победного матча команды в 18-м туре сери А против «Ювентуса» (5:1).

«Восхищен невероятной командой! Этот вечер невозможно будет забыть!» — цитирует де Лаурентиса calcionapoli1926.it.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».