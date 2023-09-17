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Пиоли отреагировал на крупное поражение «Милана» в матче с «Интером»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:5).

«Мы пропускали голы в те моменты, когда казалось, что мы сможем вернуть игру в нужное русло. Второй гол был особенно разрушительным, поскольку мы неправильно сделали пас и отдали мяч сопернику. Обидно проигрывать в дерби, особенно с таким разгромным счётом, но мы были в игре до третьего гола. Временами «Интер», конечно, был умнее и острее нас в решающие моменты. Мы явно можем работать лучше и будем работать над тем, чтобы лучше понимать эти ситуации. Вполне естественно, что в начале сезона с таким количеством изменений у нас могут возникнуть некоторые трудности.

Главное сейчас — подготовиться к Лиге чемпионов. Моя команда зрелая и сможет проанализировать, что пошло не так, чтобы во вторник мы могли добиться большего. Это только начало сезона, и у нас есть все необходимое, чтобы быть конкурентоспособными", — приводит слова Пиоли DAZN.

Команда Симоне Индзаги одержала 4 победы в 4 турах чемпионата Италии. «Интер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. У «Милана» 9 очков и третья строчка.

24 сентября «Интер» сыграет с «Эмполи» в пятом туре серии А. «Милан» встретится днем ранее с «Вероной».

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
6
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
12
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
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15
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
16
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