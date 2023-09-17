«Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян может продлить контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Интер» рассчитывает продлить соглашение до 2025 года. Действующий контракт 34-летнего армянина истекает летом следующего года.

Мхитарян выступает за миланцев с 2022 года. В текущем сезоне он забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 4 матчах итальянской серии А.