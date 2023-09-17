«Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян может продлить контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Интер» рассчитывает продлить соглашение до 2025 года. Действующий контракт 34-летнего армянина истекает летом следующего года.
Мхитарян выступает за миланцев с 2022 года. В текущем сезоне он забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 4 матчах итальянской серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
15
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Маттео Руджери
Аталанта
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0
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