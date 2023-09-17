Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:47

«Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян может продлить контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Интер» рассчитывает продлить соглашение до 2025 года. Действующий контракт 34-летнего армянина истекает летом следующего года.

Мхитарян выступает за миланцев с 2022 года. В текущем сезоне он забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 4 матчах итальянской серии А.

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
Елизавета Туктамышева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Российскому суперснайперу Александру Овечкину исполняется 38 лет
СМИ сообщили о смерти лауреата госпремии СССР Николая Добронравова
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиоли отреагировал на крупное поражение «Милана» в матче с «Интером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
6
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
12
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
15
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 5 : 1
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 2 : 2
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Маттео Руджери

Маттео Руджери

Аталанта

 2
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости