Пиоли: «Не оправдываю Ибрагимовича, но он точно не расист»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу конфликта форварда команды Златана Ибрагимовича и нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в матче Кубка Италии (1:2).

«Я тоже был игроком и понимаю, что такое может произойти. Я не оправдываю Златана и не поддерживаю его.



Прошлое Ибрагимовича показывает нам, что он точно не расист, это важно. «Милан» всегда был передовой командой, когда дело касалось дискриминации», — цитирует Пиоли ESPN.

В этой встрече 38-летний швед получил две желтые карточки, одну из которых — за стычку с Лукаку. Tuttomercatoweb ранее сообщил, что именно футболисты сказали друг другу. По данным источника, Златан сказал бельгийцу: «Иди делай свое вуду дерьмо ты, маленький ослик». Это высказывание было расценено как расизм. Ибрагимович заявил, что не говорил этого.