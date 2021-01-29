Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Чалханоглу вылечился от коронавируса

17:39
Теги:

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу переболел коронавирусом и сдал отрицательный тест. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Ковида нет. Я вернулся», — написал Чалханоглу под постом.

Публикация от Hakan C?alhanoglu ??? (@hakancalhanoglu)

17 января «Милан» сообщил о том, что турецкий полузащитник заразился коронавирусом. До положительного теста Чалханоглу успел отыграть в 24 матчах, в которых он забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир