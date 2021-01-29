Чалханоглу вылечился от коронавируса

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу переболел коронавирусом и сдал отрицательный тест. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Ковида нет. Я вернулся», — написал Чалханоглу под постом.

17 января «Милан» сообщил о том, что турецкий полузащитник заразился коронавирусом. До положительного теста Чалханоглу успел отыграть в 24 матчах, в которых он забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.