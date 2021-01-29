Полузащитник «Стяуа» перешел в «Парму». Футболистом интересовались российские клубы

Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман стал игроком «Пармы». 22-летний румын подписал контракт до 2025 года, сообщает сайт итальянской команды.

Ранее появлялась информация, что на Мана претендуют сразу несколько российских команды. Еще 23 августа 2020 года сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА. Также в числе претендентов на Мана назывались «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

В нынешнем сезоне на счету Мана 17 забитых мячей и 7 результативных передач в 17 играх за «Стяуа». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.