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Пиоли назвал причины, по которым «Милан» сыграл вничью с «Удинезе»

09:59
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Удинезе» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Мы не могли играть в своем стиле, нам не хватало остроты в принятии решений против соперника с очень хорошо организованной защитой. Когда ты пропускаешь в таких играх первым, ситуация становится еще сложнее, потому что такие соперники хорошо умеют контратаковать. Мы создали не так много голевых моментов, но часто доводили мяч до чужой штрафной и должны были сравнивать раньше», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 39 очками в 17 матчах. «Удинезе» идет на 15-й строчке с 17 очками в 17 играх.

Италия. Серия А. 17-й тур
11 дек, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Милан
Голы
Бету, 17 (1:0), Ибрагимович, 90+2 (1:1)
Удинезе
Сильвестри Перес Удогие (Зегелар, 61 ) Молина Найтинк Бекао Арслан (Яяло, 70 ) Макенго Уоллас Бету Деулофеу (Саксесс, 70 )
Милан
Меньян Романьоли Эрнандес Томори Флоренци Беннасер (Тонали, 46) Диас (Мальдини, 81) Крунич (Мессиас, 46) Бакайоко (Кессье, 46) Ибрагимович Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 69)
Предупреждения
Перес 24, Деулофеу 55, Зегелар 87  -  Самуэль Кастильехо 87
Удаления
Саксесс 90
Судьи
Фурно

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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