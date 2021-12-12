Пиоли назвал причины, по которым «Милан» сыграл вничью с «Удинезе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Удинезе» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Мы не могли играть в своем стиле, нам не хватало остроты в принятии решений против соперника с очень хорошо организованной защитой. Когда ты пропускаешь в таких играх первым, ситуация становится еще сложнее, потому что такие соперники хорошо умеют контратаковать. Мы создали не так много голевых моментов, но часто доводили мяч до чужой штрафной и должны были сравнивать раньше», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 39 очками в 17 матчах. «Удинезе» идет на 15-й строчке с 17 очками в 17 играх.