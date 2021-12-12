Аллегри оценил игру «Ювентуса» в матче с «Венецией»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничейном матче туринцев против «Венеции» (1:1) в 17-м туре серии А.
«В первом тайме мы хорошо играли, во втором остановились передголом «Венеции». Это то, что нам нужно улучшать. Мы должны набраться терпения и пережить этот момент. У нас не получилось одержать победу, а это было важно. Мы потеряли два очка», — цитирует Аллегри DAZN.
В следующем туре «Старая синьора» на выезде сыграет с «Болоньей», а «Венеция» — с «Сампдорией».
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