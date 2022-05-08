«Милан» победил «Верону» и поднялся на первое место в серии А

«Милан» победил «Верону» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе «Милана» голы забили Сандро Тонали, оформивший дубль, и Алессандро Флоренци. У «Вероны» отличился Давиде Фараони.

«Милан» набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 52 очка и 9-я позиция.

«Милан» опережает «Интер» на два очка. Команда Стефано Пиоли предстоит еще сыграть в чемпионате Италии против «Аталанты» (15 мая) и «Сассуоло» (22 мая).