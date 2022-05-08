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8 мая, 23:44

«Милан» победил «Верону» и поднялся на первое место в серии А. Отрыв от «Интера» — два очка

«Милан» победил «Верону» и поднялся на первое место в серии А
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Оливье Жиру (справа) празднует забитый гол «Милана» с партнерами по команде.
Фото Reuters

«Милан» победил «Верону» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе «Милана» голы забили Сандро Тонали, оформивший дубль, и Алессандро Флоренци. У «Вероны» отличился Давиде Фараони.

«Милан» набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 52 очка и 9-я позиция.

«Милан» опережает «Интер» на два очка. Команда Стефано Пиоли предстоит еще сыграть в чемпионате Италии против «Аталанты» (15 мая) и «Сассуоло» (22 мая).

Италия. Серия А. 36-й тур
08 мая, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:3
Милан
Голы
Фараони, 38 (1:0), Тонали, 45+3 (1:1), Тонали, 49 (1:2), Флоренци, 86 (1:3)
Верона
Монтипо Фараони (Депаоли, 66) Казале (Онгла, 66) Чеккерини (Шутало, 79) Гюнтер Барак Лазович Илич Тамез Капрари Симеоне (Лазанья, 72)
Милан
Меньян Калабрия (Флоренци, 85) Эрнандес Калюлю Томори Тонали Крунич (Беннасер, 68) Кессье Жиру (Ребич, 62) Леан (Ибрагимович, 84) Салемакерс (Мессиас, 63)
Предупреждения
Фараони 45’, Илич 70’  -  Леан 45’
Судьи
Довери (Италия)
Футбол
ФК Верона
ФК Милан
серия А
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Салернитана» сыграла вничью с «Кальяри» и оторвалась от зоны вылета на 1 очко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
7
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
8
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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36 тур
37 тур
38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 2 : 1
7.05 16:00
Торино – Наполи
 0 : 1
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 2 : 0
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 1 : 3
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 4 : 3
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 1 : 1
8.05 21:45
Верона – Милан
 1 : 3
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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