Пиоли допустил, что Манджукич и Ибрагимович сыграют вместе
18:09
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил вероятность того, что новичок Марио Манджукич сыграет вместе с форвардом Златаном Ибрагимовичем в ближайшее время.
«Выйдет ли Марио на поле со Златаном? Верю, что это возможно, но он только прибыл, ему нужно найти свой ритм. Они сыграют вместе, когда ситуация этого будет требовать», — цитирует Пиоли Football Italia.
Ранее Пиоли отметил, что Манджукич готов сыграть против «Аталанты».
Матч серии А между «Миланом» и «Аталантой» пройдет 23 января.
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