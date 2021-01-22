Пиоли допустил, что Манджукич и Ибрагимович сыграют вместе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил вероятность того, что новичок Марио Манджукич сыграет вместе с форвардом Златаном Ибрагимовичем в ближайшее время.

«Выйдет ли Марио на поле со Златаном? Верю, что это возможно, но он только прибыл, ему нужно найти свой ритм. Они сыграют вместе, когда ситуация этого будет требовать», — цитирует Пиоли Football Italia.

Ранее Пиоли отметил, что Манджукич готов сыграть против «Аталанты».

Матч серии А между «Миланом» и «Аталантой» пройдет 23 января.