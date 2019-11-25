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Певцу Мике вручили именную футболку «Ювентуса»

10:50
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«Ювентус» подарил певцу Мике именную форменную футболку итальянского клуба.

Как уточняется в официальном Twitter «Ювентуcа», футболка была вручена певцу перед его концертом в Турине в рамках гастрольного тура.

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