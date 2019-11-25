Певцу Мике вручили именную футболку «Ювентуса»

«Ювентус» подарил певцу Мике именную форменную футболку итальянского клуба.

Как уточняется в официальном Twitter «Ювентуcа», футболка была вручена певцу перед его концертом в Турине в рамках гастрольного тура.

Ieri sera @Mikasounds era a Torino per la prima tappa italiana del #RevelationTour. E proprio prima del concerto ha ricevuto una sorpresa... bianconera! ?? #LiveAhead pic.twitter.com/101rGXlSI4 — JuventusFC (@juventusfc) November 25, 2019

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