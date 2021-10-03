Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина получил травму в матче седьмого тура чемпионата Италии против «Милана». Он не сумел продолжить игру и был заменен.

Вместо него на 24-й минуте на поле вышел Джузеппе Пеццелла. После замены игрока унесли на носилках.

Пессина ранее был вызван в сборную Италии на финальный турнир Лиги наций. Информации о его состоянии здоровья пока нет.

«Милан» ведет 1:0. Уже на первой минуте счет открыл Давиде Калабрия.