Пессина получил травму в матче «Аталанта» — «Милан», его унесли на носилках
22:21
Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина получил травму в матче седьмого тура чемпионата Италии против «Милана». Он не сумел продолжить игру и был заменен.
Вместо него на 24-й минуте на поле вышел Джузеппе Пеццелла. После замены игрока унесли на носилках.
Пессина ранее был вызван в сборную Италии на финальный турнир Лиги наций. Информации о его состоянии здоровья пока нет.
«Милан» ведет 1:0. Уже на первой минуте счет открыл Давиде Калабрия.
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