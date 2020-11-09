«Теперь понимаю, почему русские так его подбадривают». Реакция болельщиков «Аталанты» на гол Миранчука
09:40
Болельщики и подписчики «Аталанты» отреагировали в соцсетях клуба на гол полузащитника Алексея Миранчука в матче 7-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).
Андрей Вдовин: Нечего Леху на лавке мариновать. Он играть должен, а не этот полумертвый Иличич.
Miguel Ortiz: Миранчуку нужно больше времени, больше времени с Сапатой на поле.
Павел Ващенко: Наш Алексей!
robertabrengetto: Хорошие ребята и отличный Миранчук.
lucabergomii: Теперь я понимаю, почему русские так его подбадривают, ха-ха.
ceroni.marco: Отличный игрок, вместе с Ламмерсом — отличные покупки.
romaliys: Вы только представьте, сколько он забьет и сделает голевых, если выйдет в старте!
ya.na_more_: Вышел, доказал, что все не зря.