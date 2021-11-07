Перишич не планирует продлевать контракт с «Интером»
Полузащитник Иван Перишич намерен покинуть «Интер». 32-летний хорват не собирается продлевать контракт на условиях клуба, сообщает Tuttosport.
Руководство миланского клуба требует, чтобы Перишич согласился на существенное понижение зарплаты, если он хочет остаться в команде.
Сейчас вингер зарабатывает 5 миллионов евро за сезон. «Интер» требует, чтобы эта сумма снизилась до 3 миллионов.
Летом 2022 года истекает срок контракта хавбека, и продлевать его стороны пока не планируют.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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