Аллегри: «Чтобы добиваться успеха, надо биться до конца»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатления от матча 12-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0).
«В целом, я доволен увиденным. Если сравнивать с матчем против «Сассуоло», то мы уже не боялись вступать в единоборства и побеждать в дуэлях, забирая мячи. Чтобы добиваться успеха, надо биться до конца, что мы и продемонстрировали. Понравилось, как ребята отнеслись к игре. Но, не надо расслабляться», — цитирует тренера Football Italia.
«Ювентус» набрал 18 очков и занимает восьмое место. У «Фиорентины» столько же очков и седьмая позиция.
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