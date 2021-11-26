Перишич может продлить контракт с «Интером»

Нападающий Иван Перишич может подписать новый контракт с «Интером». Миланский клуб перед Рождеством проведет переговоры с игроком, который с 2015 года выступает за команду. Руководство рассчитывает, что игрок согласится на снижение зарплаты с 5 до 4-3,5 миллиона евро в год.

Как сообщил в Twitter журналист Никола Скиро, 32-летним хорватом интересуются клубы из Англии и Германии. Нынешний контракт игрока истекает в июне 2022 года.

В этом сезоне Перишич сыграл в 16 матчах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.