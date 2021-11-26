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«Интер» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины Альваресом

08:26
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«Интер» проявляет интерес к нападающему «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, заместитель спортивного директора миланского клуба Дарио Баккин в ближайшее время отправится в Аргентину для просмотра 21-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне Альварес забил 17 мячей в 18 матчах. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1463996016546529287

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Карен Саркисян все материалы автора

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