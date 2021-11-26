«Интер» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины Альваресом
08:26
«Интер» проявляет интерес к нападающему «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, заместитель спортивного директора миланского клуба Дарио Баккин в ближайшее время отправится в Аргентину для просмотра 21-летнего нападающего.
В нынешнем сезоне Альварес забил 17 мячей в 18 матчах. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю