«Интер» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины Альваресом

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, заместитель спортивного директора миланского клуба Дарио Баккин в ближайшее время отправится в Аргентину для просмотра 21-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне Альварес забил 17 мячей в 18 матчах. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.