«Ты должен быть аморфный и бесформенный, как вода». Ибрагимович показал, как бьет ногами

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выложил видео, в котором он бьет боксерский мешок. 40-летний швед показал несколько видов ударов ногами.

«Ты должен быть аморфный и бесформенный, как вода», — подписан ролик.

Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.