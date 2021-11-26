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«Ты должен быть аморфный и бесформенный, как вода». Ибрагимович показал, как бьет ногами

06:29
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выложил видео, в котором он бьет боксерский мешок. 40-летний швед показал несколько видов ударов ногами.

«Ты должен быть аморфный и бесформенный, как вода», — подписан ролик.

Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Роман Шишов все материалы автора

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