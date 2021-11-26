«Ты должен быть аморфный и бесформенный, как вода». Ибрагимович показал, как бьет ногами
06:29
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выложил видео, в котором он бьет боксерский мешок. 40-летний швед показал несколько видов ударов ногами.
«Ты должен быть аморфный и бесформенный, как вода», — подписан ролик.
Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
You must be shapeless, formless, like water pic.twitter.com/FdSYezZh3G— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) November 25, 2021
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