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Переход Эль-Шаарави в «Рому» вновь откладывается из-за коронавируса

18:55
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Форвард Стефан Эль-Шаарави вновь сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего он пока не может перейти в «Рому», сообщает Tuttomercatoweb. Его медосмотр вновь откладывается.

Ранее стало известно, что итальянский нападающий выкупил свой контракт у «Шанхай Шеньхуа» за 20 миллионов евро. 28-летний Эль-Шаарави станет игроком «Ромы» на два с половиной сезона с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

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