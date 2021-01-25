Переход Эль-Шаарави в «Рому» вновь откладывается из-за коронавируса

Форвард Стефан Эль-Шаарави вновь сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего он пока не может перейти в «Рому», сообщает Tuttomercatoweb. Его медосмотр вновь откладывается.

Ранее стало известно, что итальянский нападающий выкупил свой контракт у «Шанхай Шеньхуа» за 20 миллионов евро. 28-летний Эль-Шаарави станет игроком «Ромы» на два с половиной сезона с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.