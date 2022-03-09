Бернардески намерен продлить контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески намерен продлить контракт с клубом.

Как сообщает Goal, футболист надеется остаться в команде и сейчас ведутся переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

По информации источника, приоритет 28-летнего полузащитника — остаться в «Юве», а не уйти летом бесплатно.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что туринский клуб предложил Бернардески новый контракт на три года с понижением зарплаты на 30 процентов, что не устроило футболиста.

В сезоне-2021/22 итальянский футболист провел 24 матча за «Ювентус», на его счету один гол и шесть результативных передач.