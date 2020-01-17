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Пепе Рейна: «Переходил в «Милан», так как Доннарумму должны были продать»

02:06

Голкипер «Милана» Пепе Рейна, перешедший на правах аренды в «Астон Виллу», объяснил, почему в 2018 году присоединился к миланскому клубу. 2 июля 2018 года испанец в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «россонери».

— Я подписал контракт с «Миланом», потому что Джиджи Доннарумма должен был быть продан, но в итоге он остался, — цитирует Onda Cero Рейну. — Я приложил все усилия, чтобы помочь ему стать сильнее. «Милан» испытывает небольше трудности, но клуб вернется на свой уровень.

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