Пепе Рейна: «Переходил в «Милан», так как Доннарумму должны были продать»

Голкипер «Милана» Пепе Рейна, перешедший на правах аренды в «Астон Виллу», объяснил, почему в 2018 году присоединился к миланскому клубу. 2 июля 2018 года испанец в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «россонери».

— Я подписал контракт с «Миланом», потому что Джиджи Доннарумма должен был быть продан, но в итоге он остался, — цитирует Onda Cero Рейну. — Я приложил все усилия, чтобы помочь ему стать сильнее. «Милан» испытывает небольше трудности, но клуб вернется на свой уровень.