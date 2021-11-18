Педро Родригес пропустит матч «Лацио» против «Ювентуса»

Вингер «Лацио» Педро Родригес был травмирован на тренировке, из-за чего пропустит матч серии А с «Ювентусом», сообщает Calciomercato.

По данным источника, испанец на занятии столкнулся с защитником Стефаном Раду. Подробности травмы не сообщаются.

Матч «Лацио» — «Ювентус» состоится 20 ноября. 34-летний футболист сыграл в 12 матчах серии А, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.