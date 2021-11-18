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Диего Годин может продолжить карьеру в Турции

13:50
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Защитник «Кальяри» Диего Годин может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Football Italia.

По информации источника, 35-летним уругвайцем интересуется «Бешикташ», который готов подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Годин провел 9 матчей за «Кальяри», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/besiktas-target-cagliari-defender-godin/

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Иван Торопцев все материалы автора

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