Диего Годин может продолжить карьеру в Турции

Защитник «Кальяри» Диего Годин может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Football Italia.

По информации источника, 35-летним уругвайцем интересуется «Бешикташ», который готов подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Годин провел 9 матчей за «Кальяри», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.