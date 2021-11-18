Диего Годин может зимой вернуться в «Атлетико»
16:16
Защитник «Кальяри» Диего Годин может вернуться в «Атлетико» зимой, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, 35-летний уругваец готов перейти в испанский клуб на любых финансовых условиях. Денежный вопрос не является для него главным. При этом мадридцы также заинтересованы в возвращении футболиста, учитывая не самую надежную игру команды в обороне.
Годин выступал за «Атлетико» с 2010 по 2019 годы. Всего он провел за команду более 250 матчей в чемпионате Испании.
В сезоне-2021/22 Годин сыграл за «Кальяри» 9 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20211118/1001714100/godin-queda-libre-1-enero-oportunidad-atletico.html
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